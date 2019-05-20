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Президент Эстонии пожелала Зеленскому сохранять курс в ЕС и НАТО

Президент Эстонии пожелала Зеленскому сохранять курс в ЕС и НАТО
14:55 Пн, 20 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Кальюлайд пожелала Зеленскому продолжать реформы и сохранять курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пожелала новому президенту Владимиру Зеленскому сохранять курс Украины на вступление в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Об этом Кальюлайд сообщила в Twitter.

"Мы не только поддерживаем Украину, мы отстаиваем наши либеральные демократические ценности. Я желаю Зеленскому уверенности для продолжения реформ и оставаться на пути в ЕС и НАТО", - подчеркнула Кальюлайд.

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Как сообщалось ранее, Кальюлайд и еще президенты четырех других стран присутствовали сегодня на торжественном заседании Верховной Рады по случаю инаугурации Зеленского.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и пообещал, что мир будет гордиться Украиной.

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Эстония, Инаугурация, Владимир Зеленский, Керсти Кальюлайд.
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