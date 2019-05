Президент Эстонии пожелала Зеленскому сохранять курс в ЕС и НАТО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пожелала новому президенту Владимиру Зеленскому сохранять курс Украины на вступление в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Об этом Кальюлайд сообщила в Twitter.

"Мы не только поддерживаем Украину, мы отстаиваем наши либеральные демократические ценности. Я желаю Зеленскому уверенности для продолжения реформ и оставаться на пути в ЕС и НАТО", - подчеркнула Кальюлайд.

In #Ukraine we are not only supporting Ukraine, we are standing for our liberal democratic values. I wish @VoZelenskiy confidence to continue with reforms and stay on the path to #EU #NATO. pic.twitter.com/eTcElpZVof

— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 20 мая 2019 г.