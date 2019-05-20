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Партия Гриценко поддерживает роспуск Рады и досрочные выборы

Партия Гриценко поддерживает роспуск Рады и досрочные выборы
17:29 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что его политическая сила поддерживает роспуск Верховной Рады и проведение досрочных выборов.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил о готовности и намерении его политической силы принять участие в досрочных парламентских выборах.

"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие", - написал Гриценко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, новому парламенту и новому правительству "нужно новое качество - профессионализм и честность", тогда Украина "действительно получит шанс".

"Ждем указ с датой голосования", - добавил Гриценко.

Как сообщалось, 17 мая фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции.Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте. Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой.

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В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады. Сегодня, 20 мая, президент Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведении досрочных парламентских выборов.

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Все по теме:

Гражданская позиция, Анатолий Гриценко, Досрочные парламентские выборы, Роспуск Верховной Рады, Внеочередные выборы в парламент.
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