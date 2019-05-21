Зеленский назначил первого помощника президента

Новости Украины: Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником главы Украинского государства.

Соответствующий указ №305/2019 от 21 мая 2019 года обнародован на сайте украинского президента.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", - сказано в документе.

С. Шефир, 1964 г.р., уроженец Кривого Рога. Художественный руководитель и автор "Студии Квартал-95".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Также Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.