Партия УДАР поддерживает снижение проходного барьера в Раду

Новости Украины: Виталий Кличко считает, что снижение проходного барьера в парламент до 3% - это демократическая норма.

Народные депутаты от партии "УДАР" поддерживают идею снижения проходного барьера в Верховную Раду до 3%.

Об этом в Twitter написал мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко.

По его словам, снижение проходного барьера до 3% - "демократическая норма, которая обеспечит представительство в ВР большего спектра политических сил и интересов большего количества граждан".

"Подняла барьер в 5% партия Януковича, чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий", - заявил Кличко.

Нардепи від "УДАРу" за зниження прохідного бар’єру до 3%.Це - демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян.Підняла бар’єр до 5% партія Януковича,щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 21 мая 2019 г.

Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках". Президент напомнил, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с Председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций (депутатских групп) относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

20 мая во время инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

Во вторник, 21 мая, он провел встречу с руководством Верховной Рады и лидерами депутатских фракций, во время которой, в частности, предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов, отменив мажоритарную систему и снизив проходной барьер с 5% до 3%.