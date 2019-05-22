Экстренное заседание Верховной Рады: онлайн

Новости Украины: Президент Владимир Зеленский экстренно созвал Верховную Раду 22 мая, чтобы внести изменения в закон о выборах народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в полдень среды открыл внеочередное пленарное заседание парламента.

Согласно электронной системе регистрации, на внеочередном заседании присутствуют 240 народных депутатов.

Согласно повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады в среду утром, парламентарии рассмотрят два законопроекта: о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон о публичных закупках, однако номера законодательных инициатив в повестке отсутствуют.

Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках". Президент напомнил, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с Председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций (депутатских групп) относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

20 мая во время инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

Во вторник, 21 мая, он провел встречу с руководством Верховной Рады и лидерами депутатских фракций, во время которой, в частности, предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов, отменив мажоритарную систему и снизив проходной барьер с 5% до 3%.