Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ

Новости Украины: Советникам ОБСЕ во время визита в зону ООС представили доказательства использования новейших дронов РФ.

Группа военных советников стран-участниц ОБСЕ 23-25 мая посетила зону проведения операции объединенных сил на Донбассе, в ходе визита подробно ознакомилась со всеми аспектами российской гибридной агрессии против Украины.

Об этом корреспонденту сообщил представитель Министерства обороны Украины при Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене полковник Борис Семишкур.

"Всего в ознакомительной поездке в зону ООС в сопровождении украинских представителей приняли участие 13 военных советников стран-участниц ОБСЕ - из Австрии, Грузии, Канады, США, Молдовы, ФРГ, Румынии, Франции, Швеции, Польши, Литвы, Турции, Финляндии", - отметил он.

В первый день поездки военные дипломаты провели встречу в Краматорске с командующим Операции Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским. Командующий ООС ознакомил иностранных гостей с ситуацией и текущей оперативной обстановкой в районе проведения операции Объединенных сил. В частности, он рассказал о нарушениях режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, обстрелах населенных пунктов, создании препятствий патрулям СММ ОБСЕ со стороны представителей вооруженных формирований РФ. "Во время встречи генерал-лейтенант Александр Сирский продемонстрировал доказательства присутствия российско-оккупационных войск на территории Донецкой и Луганской областей, а также провел короткий статистический показ образцов оружия РФ, выявленного на территории Украины, которое находится на вооружении исключительно российской армии", - отметил Семишкур .

В частности, были представлены доказательства активного использования РФ на Донбассе таких систем, как БПЛА "Орлан-10", комплекс РЭБ "Леер-3", БПЛА "Тахион", "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4 ", "Форпост", "№2166 - Topographer". "Все выше приведенные системы неоднократно фиксировались в зоне конфликта. Кроме того, была возможность ознакомиться с некоторыми образцами современных БПЛА российского производства, которые были сбиты в воздушном пространстве Украины нашими силами в Донбассе", - отметил представитель МОУ при ППУ.

Отмечается, что 23 мая группа военных советников стран-участниц ОБСЕ посетила г.Соледар, где был проведен брифинг с представителями Совместного центра координации и контроля (СЦКК). Во время встречи иностранные военные были проинформированы, в частности, о том, что с момента начала ООС (30 апреля 2018 года) было зафиксировано 10076 случаев нарушения режима прекращения огня, при этом представитель СЦКК отметил, что ВСУ открывают только ответный огонь, в случае если РОО совершают провокационные действия и обстреливают позиции наших сил.

Также иностранной делегации рассказали об активном использовании РФ высокотехнологичных комплексов РЭБ, таких как "Репеллент-1", "Леер-3", "Красуха-2", "Былина" и другие, которые позволяют осуществлять глушение беспилотников СММ ОБСЕ в радиусе более 50 км с целью предотвращения мониторинга и выявления скрытого размещения сил и техники РОО. Кроме того, военные из стран-участниц ОБСЕ были проинформированы о еще одном вопросе, который полностью игнорируется РФ - обеспечение полного контроля правительством Украины над государственной украинско-российской границей, через которую не прекращаются поставки с территории РФ в ОРДЛО боеприпасов, горючего и техники. Представитель СЦКК также сообщил присутствующим, что, выйдя в одностороннем порядке из СЦКК, РФ пыталась заставить украинскую сторону принять условия на которых представители незаконных образований вошли бы в СЦКК на равных с украинской стороной условиях могло де-факто означать признание Украиной этих незаконно образованных формирований.

24 мая делегация военных советников посетила Мариуполь, где был проведен ряд встреч с заместителем ОТГ "Восток", дирекцией Азовского судоремонтного завода и мэрией города Мариуполь. Заместитель командующего ОТГ "Восток" рассказал присутствующим иностранным дипломатам о безопасности в зоне его ответственности и последствиях деятельности РФ по созданию препятствий в свободном прохождении торговых судов через Керченский пролив и Азовское море.

"Во время посещения порта города Мариуполь, а также общения с дирекцией судоремонтного завода и мэрией города, военным советникам стран-участниц ОБСЕ была более подробно доведена именно экономическая составляющая гибридной агрессии РФ в Азовском регионе", - отметил Б.Семишкур.

В этот же день делегация совершила перелет в г.Харьков, где были проведены встречи с представителями мэрии города и СБ Украины в Харьковской области. Иностранным дипломатам была доведена информация о подрывной деятельности спецслужб РФ, которая проводилась с целью расшатывания ситуации в городе и регионе в целом и создание т.н. "ХНР". В частности, представитель СБУ сообщил, что в течение 2014-2015 гг. спецслужбами РФ было совершено 39 террористических актов, еще 19 терактов были предупреждены. Кроме того, раскрыты 23 группировки, действовавшие в пользу спецслужб РФ.

"Целью организации визита в Украину было продемонстрировать военным советникам стран-участниц ОБСЕ сложность и многомерность агрессии, которую РФ начала и продолжает вести против нашего государства. На пути к достижению своих внешнеполитических целей РФ принимает широкий спектр имеющегося инструментария, начиная от скрытой подрывной деятельности своих спецслужб, мер экономического и политического давления и заканчивая применением своих вооруженных сил ", - отметил полковник.