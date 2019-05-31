Скачать
Пятница, 31.05.2019
Гройсман считает оптимальной текущую программу МВФ
Гройсман считает оптимальной текущую программу МВФ
Ле Дриан: В ближайшее время Зеленский планирует визит в Париж
Ле Дриан: В ближайшее время Зеленский планирует визит в Париж
Цыганков и Фонсека - лучшие в УПЛ по итогам сезона-2018/19
Цыганков и Фонсека - лучшие в УПЛ по итогам сезона-2018/19
"Юра совсем не такой": Катя Осадчая рассказала, какой на самом деле ее муж
"Юра совсем не такой": Катя Осадчая рассказала, какой на самом деле ее муж

Только Луценко не позвали на совещание СНБО

Только Луценко не позвали на совещание СНБО
22:34 Сегодня Телеграф Фото: АП

Новости Украины: Администрация Зеленского не пригласила генпрокурора Луценко на совещание СНБО по энергобезопасности.

Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не пригласили на совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности, которое провел Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии Президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме Генерального прокурора Юрия Луценко", - написала Сарган.

Данилюк об ограничении на поставки нефтепродуктов из РФ: Мы должны быть к этому готовы

Она также выразила надежду, что "эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена".

СНБО обязал Кабмин за две недели решить проблемные вопросы в энергетической сфере

Напомним, сегодня в АП состоялось совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. А первое полноценное заседание Совета безопасности и обороны Украины, по словам секретаря СНБО Александра Данилюка, будет посвящено проблемам на Востоке Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, ГПУ, Генпрокуратура, СНБО, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам
02 Геращенко прокомментировала стенограмму консультаций 21 мая
03 Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
04 Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
05 Совладелец Квартала 95 Шефир считает, что с РФ можно договориться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ураганы, град и жара: какой будет погода в Украине летом
Ураганы и жара: какой будет погода в Украине летом
В Еврокомиссии предупредили о последствиях возможного дефолта в Украине
В ЕК предупредили о последствиях возможного дефолта
Климкин назвал дату восстановления работы ТКГ
Климкин назвал дату восстановления работы ТКГ
Внешность - это не главное: Даша Астафьева рассказала о том, какой была в детстве
Внешность - это не главное: Даша Астафьева рассказала о том, какой была в детстве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь