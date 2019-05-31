Только Луценко не позвали на совещание СНБО

Новости Украины: Администрация Зеленского не пригласила генпрокурора Луценко на совещание СНБО по энергобезопасности.

Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не пригласили на совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности, которое провел Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии Президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме Генерального прокурора Юрия Луценко", - написала Сарган.

Она также выразила надежду, что "эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена".

Напомним, сегодня в АП состоялось совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. А первое полноценное заседание Совета безопасности и обороны Украины, по словам секретаря СНБО Александра Данилюка, будет посвящено проблемам на Востоке Украины.