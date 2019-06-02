Главный военный прокурор созывает заседание из-за сепаратистского видео

Новости Украины: Анатолий Матиос созывает экстренное совещание по провокационном видео об аннексии украинской Буковины.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, ГУР МОУ и СБУ по поводу провокационного видео на котором Румыния, аннексирует украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Информирую - буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства. В связи с изложенными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ. Все получат законные поручения в рамках уголовного производства. Украинское Государство (пусть для кого то и якобы слабое) - Есть! Мы будем за него бороться", - написал Матиос.

Стоит отметить, что это единственная с 30.05, когда видео появилось в сети, реакция представителя государства в лице военного прокурора, что является довольно странным, учитывая абсолютного отсутствия какой-либо реакции со стороны СБУ и СНБО.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в силу наличия военного контракта заявлял, что остаётся на должности минимум до октября.