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Стефанчук заявил, что кризиса в отношениях президента и Рады нет

Стефанчук заявил, что кризиса в отношениях президента и Рады нет
15:49 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук считает, что существующий кризис - не в отношениях президента и парламента, а в политической системе.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что всю политическую систему в Украине следует перезапустить. Он опроверг существование кризиса в отношениях между президентом Украины и парламентом.

По его мнению, существует большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась. Стефанчук подчеркнул, что в обществе существует огромный кредит недоверия ко многим институциям власти. 

Он пообещал, что в рамках Конституции Украины будут приняты все необходимые меры для того, чтобы президент Украины имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа Украины на изменения. Он подчеркнул, что это будет сделано несмотря на непутевое сопротивление и консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений.

Напомним, народные депутаты не поддержали отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и министра обороны Украины Степана Полторака. 

Напомним, комитеты Верховной Рады поддержали президентские проекты постановлений об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Соответствующие решения члены комитета приняли на заседании в среду. Комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, рассмотрев представление Зеленского, не дал конкретные рекомендации Верховной Раде, поддерживать или нет увольнение Грицака.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании 5 июня не поддержал проект представления президента Зеленского об увольнении министра обороны.

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Верховная Рада, Кризис, Отношения, Президент Украины, Владимир Зеленский.
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