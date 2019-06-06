Стефанчук заявил, что кризиса в отношениях президента и Рады нет

Новости Украины: Представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук считает, что существующий кризис - не в отношениях президента и парламента, а в политической системе.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что всю политическую систему в Украине следует перезапустить. Он опроверг существование кризиса в отношениях между президентом Украины и парламентом.

По его мнению, существует большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась. Стефанчук подчеркнул, что в обществе существует огромный кредит недоверия ко многим институциям власти.

Он пообещал, что в рамках Конституции Украины будут приняты все необходимые меры для того, чтобы президент Украины имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа Украины на изменения. Он подчеркнул, что это будет сделано несмотря на непутевое сопротивление и консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений.

Напомним, народные депутаты не поддержали отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и министра обороны Украины Степана Полторака.

Напомним, комитеты Верховной Рады поддержали президентские проекты постановлений об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Соответствующие решения члены комитета приняли на заседании в среду. Комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, рассмотрев представление Зеленского, не дал конкретные рекомендации Верховной Раде, поддерживать или нет увольнение Грицака.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании 5 июня не поддержал проект представления президента Зеленского об увольнении министра обороны.