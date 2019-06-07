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У Путина не видят смысла в расширении нормандской группы

У Путина не видят смысла в расширении нормандской группы
11:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Кремле не видят смысла в расширении нормандского формата из-за его нерезультативности.

Только Украина из всех действующих участников нормандского формата считает целесообразным его расширение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в расширении этого формата", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счет США и Великобритании.

В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

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По словам пресс-секретаря главы российского государства, "пока можно констатировать, что сам по себе формат весьма нерезультативен из-за того, что Киев не спешил с выполнением минских договоренностей".

В МИД РФ не понимают позицию Украины по "минском" и "нормандском" форматах

"В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно", - добавил он.

В Кремле оповестили о готовности к участию в "нормандском саммите"

Вместе с тем Песков заметил, что, "с другой стороны, все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев, но этого мы пока не знаем".

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Украина, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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