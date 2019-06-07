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Зеркаль в Гааге напомнила РФ, что в ТКГ не участвуют "Л/ДНР"

Зеркаль в Гааге напомнила РФ, что в ТКГ не участвуют "Л/ДНР"
14:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Елена Зеркаль в суде ООН напомнила России, что «ДНР» и «ЛНР» не являются участниками Минского переговорного процесса.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на заседании Международного суда ООН напомнила делегации Российской Федерации, что созданные Россией незаконные образования «ДНР» и «ЛНР» не являются участниками Минского переговорного процесса.

Об этом Зеркаль сказала во время заключительного слова на слушаниях в Международном суде ООН, который рассматривал возражения РФ относительно юрисдикции рассматривать иск Украины.

Она заявила, что российская сторона во время обоснования своей позиции на слушаниях суда ООН многократно ссылалась на Минский процесс.

В частности, по её словам, защита российской стороны пыталась доказывать, что в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе участвуют пять сторон. «Россия считает, что 3 равно 5. Группа поэтому и называется трехсторонней, ведь в её состав входят Украина, Россия, как стороны, и ОБСЕ как посредник. Но пяти сторон в ней нет», - подчеркнула Зеркаль.

Она считает, что посылания России на Минский процесс и связанные с ним дела является ничем иным, как попыткой отвлечь Суд от сути дела.

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Также Зеркаль заявила, что Россия для защиты своей позиции пыталась использовать исключительно внутренние дела Украины. «Мы шокированы тем, что агент Российской Федерации комментирует внутренние дела моей страны, выступая перед международным судом. Я понимаю, что Россию может сбивать с толку мирная передача власти в результате свободных и честных выборов. Я озадачена отношением России. В понедельник Россия обвинила нас в «насильственном государственном перевороте». Вчера пыталась использовать против нас результаты наших выборов. Однако позвольте развеять сомнения: я здесь по поручению президента Украины, с четким мандатом защиты интересов Украины и восстановления справедливости для её народа», - подчеркнула Зеркаль.

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Также она заявила, что агент РФ в Международном суде ООН Дмитрий Лобач «насмехался над договорами, которые являются предметом обсуждения в этом суде».

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«Очевидно, Россия не считает эти международные договора важными. А значит, Украине они «не интересны»”, и она, цитирую, подала в этот Суда «нечто наподобие дела». Это не просто «что-то наподобие дела». Это дело серьезное, в котором говорится о нарушении серьезных международных договоров. Мне жаль, что Россия не воспринимает это всерьез», - подчеркнула Зеркаль.

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Украина, РФ, Международный суд ООН, "Л-ДНР".
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