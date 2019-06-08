Скачать
Суббота, 08.06.2019
Сегодня годовщина горячей фазы боев за Луганский аэропорт
Сегодня годовщина горячей фазы боев за Луганский аэропорт
Саакашвили с "Рухом новых сил" идет на выборы в Раду
Саакашвили с "Рухом новых сил" идет на выборы в Раду
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 8 июня
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 8 июня
Бывший холостяк признался, что чувствует к Дарьи Квитковой
Бывший холостяк признался, что чувствует к Дарьи Квитковой

Кривонос уже встречался с Данилюком, но не с Зеленским

Кривонос уже встречался с Данилюком, но не с Зеленским
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Замсекретаря СНБО Кривонос заявил, что с Данилюком идет плодотворная работа, а с Зеленским пока не встречался.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос отмечает, что у него уже налажены рабочие взаимоотношения с новым секретарем СНБО Александром Данилюком.

"Конечно, мы встречались с новым секретарем СНБО Александром Данилюком. У нас уже идет плодотворная работа, у него есть заинтересованность", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу в Киеве.

Кривонос с сожалением отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского пока нет времени с ним встретиться.

"Я мог бы донести ему и ту же программу "Пять шагов" (по реформированию оборонной сферы, принятую СНБО и утвержденную указом предыдущего президента Петра Порошенко - Ред.), и другие аспекты своей деятельности. Посмотрим: я служу своей Родине и своему народу в первую очередь", - указал он.

Кривонос: Если не стрелять в ответ, тогда зачем эта война?

Кривонос также напомнил, что ещё в феврале 2019 года во время встречи с тогда кандидатом в президенты Зеленским отказался от возможной должности министра обороны Украины или начальника Генерального штаба. "Это мне неинтересно, я понимаю, чем я умею заниматься и что я могу сделать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 12 марта 2019 года на то время президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем секретаря СНБО Сергея Кривоноса, занимающего до этого должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
02 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
03 Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
04 Вооружитесь: основные симптомы рака легких
05 Прикольные поздравления с днем рождения на 8 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ требует свободы журналисту Meduza
ОБСЕ требует свободы журналисту Meduza
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
Сюрприз на шоу &quot;Голос. Діти&quot; 5 сезон: Варя Кошевая возвращается в новом амплуа
Сюрприз на шоу "Голос. Діти" 5 сезон: Варя Кошевая возвращается в новом амплуа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь