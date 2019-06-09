В партии Вакарчука поделились, как отбирали людей в избирательный список

Новости Украины: В партии "Голос" Святослава Вакарчука рассказали, как подбирали людей в избирательный список.

За избирательный список партии "Голос", состоящий из 226 мест, голосовал номинационный комитет из семи членов политсилы.

Как рассказала LIGA.net глава избирательного штаба партии Юлия Клименко, всего на место в списке претендовала тысяча человек.

Также она отметила, что баллотироваться от политсилы по мажоритарным округам желали 300 человек, из которых отобрали 70, в которым нет "репутационных вопросов".

"Если журналисты предоставят факты, что кто-нибудь из наших выдвиженцев в списке или по мажоритарке имеют с этим проблемы, мы на это отреагируем", - сказала Клименко.

Также она анонсировала презентацию 45 доноров партии в избирательной кампании "Голоса".

Напомним: 8 июня в помещении Национального музея истории Украины состоялась официальная часть съезда политической партии "Голос".

Съезд утвердил предвыборную программу партии, принял решение относительно участия "Голоса" во внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года и о том, кого из кандидатов партия поддержит по мажоритарным округам.

В список кандидатов в одномандатных округах, которых поддерживает "Голос", вошли в частности Леонид Емец, Виктория Пташник, Виктория Войцицкий, Павел Ризаненко.