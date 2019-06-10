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Омелян рассчитывает на финансовые репарации от РФ на восстановление Донбасса

Омелян рассчитывает на финансовые репарации от РФ на восстановление Донбасса
21:03 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что Россия обязана финансово помочь Украине в восстановлении инфраструктуры на Донбассе.

Россия должна помочь финансово Украине в восстановлении объектов, которые были разрушены в Донецкой и Луганской областях вследствие пяти лет Отечественной войны. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян в интервью "Голосу Америки".

"Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен из наших заводов", - сказал Омелян.

Также он отметил, что Европейская Комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.

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Омелян, привел в пример завод "Лугансктепловоз", который по его словам, был ограблен и вывезен росиянами.

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Все по теме:

Украина, РФ, Финансовая помощь, Владимир Омелян, Война на Донбассе, Восстановление инфраструктуры.
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