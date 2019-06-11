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Климкин: Слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году - это глупости

Климкин: Слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году - это глупости
21:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Для вступления Украины в ЕС хотя бы через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин констатирует, что для вступления Украины в Евросоюз как минимум через 10 лет соответствующие переговоры нужно начинать в ближайшее время.

"Немного досадно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны бы вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще глупость. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра", - написал Климкин на странице в Фейсбуке во вторник.

В то же время он выразил уверенность, что Украине удастся осуществить этот шаг. "…мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов", - отметил министр.

Ранее сообщалось, в министерствах и правительственном Офисе координации европейской и евроатлантической интеграции Украины совместно с Офисом вице-премьер-министра готовят для следующего состава правительства transition book (переходную книгу) - инструкцию по продолжению политики евроатлантической интеграции Украины.

МИД осудил новые преследования Россией крымских татар

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны и внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Вадима Пристайко

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Украина, ЕС, МИД Украины, Павел Климкин.
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