Садовый призвал Зеленского не слушать совета Тимошенко

Новости Украины: Мэр Львова Андрей Садовый обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с преостережением не следовать совету Юлии Тимошенко и выполнить решение Конституционного суда.

Городской голова Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый предостерег президента Владимира Зеленского от невыполнения решения Конституционного суда, каким бы оно ни было.

"Советы Юлии Тимошенко (лидера партии ВО "Батькивщина" - прим. ред) президенту не выполнять решение Конституционного суда – это авантюризм. Или сознательная подстава. Выборы – хорошо. Игнорировать решение суда – не хорошо. Все просто", - написал Садовый на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, 12 июня лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудила внеочередные выборы в Верховную Раду.

Позже она заявила, что признание Конституционным судом Украины неконституционным указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады будет "незаконным и неконституционным". Лидер "Батькивщины" убеждена в законности указа Зеленского о роспуске Рады и объявления досрочных выборов. Тимошенко заявила, что в случае признания указа неконституционным Зеленскому "не нужно отменять указ о роспуске парламента, а нужно требовать его исполнения".