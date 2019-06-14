Договоренности с Вакарчуком: Садовый опровергает заявление "Голоса"

Новости Украины: Садовый утверждает, что Вакарчук предложил ему встретиться во Львове 18-19 июня для обсуждения вопроса кандидатов-мажоритарщиков

Мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил ему встретиться во Львове для обсуждения вопроса кандидатов-мажоритарщиков.

"Вчера после эфира программы "Право на власть" мне позвонил Святослав Вакарчук и предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Славко будет с концертом", - написал Садовый на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

По его словам, ранее он предложил проукраинским неолигархическим партиям согласовать как минимум мажоритарщиков, особенно там, "где можно дать бой местным "баронам".

Садовый также отметил, что, не дожидаясь договоренностей, активисты "Самопомочи" и "Голоса" начали действовать совместно в некоторых регионах, например в Ровно.

При этом он прикрепил к данному посту сообщение партии "Голос" в соцсети о том, что информация о договоренностях между двумя партиями не соответствует действительности.

"Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook, то моргни", - закончил свое сообщение Садовый.

Ранее в пятницу он сообщил о договоренностях с Вакарчуком провести встречу для согласования кандидатов-мажоритарщиков. "Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич во Львовской области или Деркач – в Сумской, - нет смысла! Договорились встретиться в ближайшие дни и поговорить", - написал лидер "Самопомочи" в своем аккаунте в Твиттере.

В "Голосе" опровергли эту информацию. "Информация о якобы каких-то договоренностях между нашими партиями, которую настойчиво озвучивает Андрей Садовый через контролируемые им СМИ, не соответствует действительности", - сообщила пресс-служба партии "Голос" в Твиттере.