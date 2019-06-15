Зеленский и Макрон дадут совместную пресс-конференцию

В понедельник, 17 июня, в Елисейском дворце Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров дадут совместную пресс-конференцию.
Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа во Франции.
По обнародованной пресс-службой Президента Франции предварительной программой официального визита, прибытие Президента Украины в Елисейский дворец планируется в 15.30 (16.30 по киевскому времени)
Далее запланирована часовая встреча лидеров, по результатам которой президенты в 16.30 выйдут к представителям СМИ.
Напоминаем, 17 июня Президент Украины Зеленский совершит официальный визит в Париж, а на следующий день, 18 июня, в Берлин.