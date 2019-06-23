Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
В Минрегионе рассказали, что Украина готова к зиме на 30%
В Минрегионе рассказали, что Украина готова к зиме на 30%
Князев распорядился отстранить четверых руководителей НПУ в Винницкой области
Князев распорядился отстранить четверых руководителей НПУ в Винницкой области
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Елизавета II на королевских скачках: образ Ее Величества
Елизавета II на королевских скачках: образ Ее Величества

Участие Онищенко в выборах: ЦИК подала апелляцию

Участие Онищенко в выборах: ЦИК подала апелляцию
17:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: ЦИК обжаловала решение суда, обязавшего ее зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда, который 21 июня удовлетворил административный народного депутата Александра Онищенко к ЦИК об отмене постановления об отказе в его регистрации кандидатом в народные депутаты Украины от Социалистической партии Украины в одномандатном избирательном округе №93.

"ЦИК не согласен с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права. Также Комиссия считает, что изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела", - сообщает отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

В связи с этим, пользуясь правом, предоставленным Кодексом административного судопроизводства Украины, ЦИК подала 23 июня апелляционную жалобу на вышеуказанное решение апелляционного админсуда.

Как сообщалось, ЦИК отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Онищенко, выдвинутого Социалистической партией Украины в одномандатном избирательном округе №93 (Киевская обл.), поскольку им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения выборов.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила, что в поданных документах Онищенко утверждает, что был делегирован от Украины принимать участие в конных соревнованиях.

Согласно ст.9 закона "О выборах народных депутатов Украины", депутатом может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних 5 лет. Проживание в Украине означает: проживание на территории в пределах госграницы; пребывание на судне в плавании под Государственным флагом Украины; пребывание в командировке в заграничных дипломатических учреждениях Украины, международных организациях и их органах; пребывание на полярной станции Украины; пребывание в составе формирований Вооруженных сил Украины, дислоцированных за пределами Украины.

Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации кандидатам от КПУ

Онищенко подал в суд на данное решение Центризбиркома. В автобиографии как кандидат он указал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

Суд принял эти аргументы и 21 июня удовлетворил ходатайство, обязав ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

Сам Онищенко, проживающий на протяжении нескольких лет заграницей, заявил, что намерен вернуться в Украину для участия в судебном процессе, а также баллотироваться в Верховную Раду.

8 февраля 2019 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Бюро завершило расследование в отношении Онищенко в рамках дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, Парламентские выборы, Александр Онищенко, Выборы в Раду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
02 Приметы и обряды на 23 июня - Тимофеев день
03 Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"
04 Кличко рассказал, о чем говорил с Зеленским после его инаугурации
05 Прогноз погоды на неделю: 30-градусная жара не покинет Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Филарет попросил защиты у Авакова
Филарет попросил защиты у Авакова
США ввели санкции против пяти китайских компаний
США ввели санкции против пяти китайских компаний
Странный наряд: Кейт Бекинсейл шокировала поклонников странным образом
Странный наряд: Кейт Бекинсейл шокировала поклонников странным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь