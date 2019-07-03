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Зеленский поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Зеленский поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
18:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Зеленский назвал приоритетом укрепление отношений с Минском.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости, заявил, что Киев придает приоритетное значение укреплению отношений с Минском.

"Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение", - говорится в поздравлении Зеленского, которое цитирует пресс-служба белорусского лидера.

"Уверен, что этому будут способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года", - добавил президент Украины.

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Беларусь 3 июля празднует День независимости.

Напомним, Владимир Зеленский направил приглашение Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью в Житомире.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, День независимости Беларуси.
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