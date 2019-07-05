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Зеркаль заменит Климкина на время отпуска

Зеркаль заменит Климкина на время отпуска
11:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Руководство МИД на время отпуска Климкина будет возложено на Зеркаль, а во время ее загранкомандировки – на Божка.

На время пребывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина в политическом отпуске руководство МИД будет возложено на заместителя министра по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль, но на время ее заграничной командировки исполняет обязанности министра его заместитель Егор Божок.

"Планируется, что на время пребывания министра Климкина в отпуске руководство МИД будет возложено на замминистра по вопросам европейской интеграции Зеркаль. Во время заграничной командировки Зеркаль с 3 по 5 июля руководство МИД будет осуществлять заместитель министра Божок", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства в пятницу утром.

1 июля министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что уходит в политический отпуск с 3 июля.

Климкин и Зеленский не контактировали после инаугурации

Напомним, Климкин посоветовал Вадиму Пристайко, которого президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность главы МИД, стать "органической частью" команды нового президента.

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МИД, Павел Климкин, Елена Зеркаль, Егор Божок.
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