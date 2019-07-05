Балух прекратил голодовку после выполнения его требований

Новости Украины: В российской колонии украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодать.

Политзаключенный Кремля Владимир Балух прекратил голодовку.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Украинский активист, политический заключенный Владимир Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования. Владимира Балуха сегодня, 5 июля, в колонии № 4 российского Торжка посетил украинский консул", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Крымской правозащитной группе, сейчас Балух находится в помещении камерного типа (ПКТ). Активиста туда поместили на шесть месяцев. Это обосновывали тем, что Балух является «злостным нарушителем» внутреннего распорядка. После его прибытия в колонию, украинца постоянно под надуманными предлогами отправляли в ШИЗО за "проступки", которые не предусматривают наказание изолятором, говорят правозащитники.

Напоминаем, 27 июня Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, снова объявил голодовку. 28 июля его адвокат Ольга Динзе сообщила, что Балух не спит и не пьет воду.