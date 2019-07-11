Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД

Новости Украины: На пленарном заседании в четверг Верховная Рада в составе около 100 депутатов не уволили главу МИД Климкина.

Народные депутаты Украины не поддержали проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент, за соответствующий проект постановления об отставке проголосовали 160 народных депутатов на пленарном заседании в четверг при минимально необходимых 226 голосах.

В это время всего в сессионном зале присутствовало около 100 парламентариев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал отказ Верховной Рады его уволить словами из песни и подчеркнул, что находится в политическом отпуске.

"Верховная Рада снова не смогла справиться с голосованием в поддержку моей отставки. Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом (…)"Вы можете выписаться (освободить номер в гостинице - ред.) в любое время, но никогда не сможете уйти", - написал Климкина на своей странице в соцсети Фейсбуке в четверг.

Он еще раз отметил, что находится на данный момент в отпуске.

Как сообщалось, 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Соответствующие проекты постановлений глава государства внес в парламент 30 мая.

11 июня Зеленский вновь внес представление на увольнение Климкина, а также представление на назначение Вадима Пристайко главой МИД.

Напомним, сегодня комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку Павла Климкина и назначить главой МИД Вадима Пристайко.