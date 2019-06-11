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"Заранее очень благодарен": Климкин вновь обратился к депутатам

"Заранее очень благодарен": Климкин вновь обратился к депутатам
22:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава дипведомства Украины Павел Климкин повторно просит депутатов проголосовать за его отставку.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь обратился к народным депутатам с просьбой проголосовать за его отставку с должности.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. как говорят, очень благодарен. Заранее", - написал он в аккаунте в Твиттер.

Как сообщалось, Климкин 17 мая заявил, что написал заявление о своей отставке с поста главы МИД. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. 31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

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Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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11 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (№10382) о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

Кроме того, в Верховную Раду поступил повторно инициированный Зеленским проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД Украины.

Зеленский своим указом №317/2019 от 22 мая 2019 года назначил украинского дипломата, постоянного представителя Украины в НАТО Пристайко заместителем главы АП.

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Верховная Рада, МИД Украины, Павел Климкин.
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