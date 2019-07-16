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Зеленский и Путин еще не раз проведут телефонные переговоры

Зеленский и Путин еще не раз проведут телефонные переговоры
14:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: На ближайшее будущее запланированы телефонные разговоры Зеленского с Путиным по вопросу освобождения украинцев.

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко анонсировал будущие телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина по вопросу освобождения украинцев из России.

"Телефонные разговоры (с Путиным – ред.) будут. 99% этого разговора было посвящено освобождению наших моряков и заложников, на эту тему мы готовы говорить каждый день, если нужно для того, чтобы этот процесс продвигался… Конкретной даты нет", - сказал Пристайко на брифинге во вторник в Киеве.

Представитель ОП подчеркнул, что для команды президента Зеленского разговоры с Путиным - это не табу.

"Вопрос расширения "нормандского формата" обсуждается не первый раз и не только этим президентом, но и его предшественником тоже. Есть ряд наций, которые высказывают свою заинтересованность в том ,чтобы принять участие. Не хочу называть всех, но вы знаете, что и Канада хотела бы принять участие, и Польша предлагала свои услуги, США – это логичный выбор… Формально, ответ на ваш вопрос – не рассылали приглашения, ни Великобритании, ни США принять участие в этих переговорах в составе нормандского формата", - рассказал дипломат.

В Офисе Президента хотят сократить количество министерств до минимума

При этом Пристайко добавил, что украинская сторона не может вечно работать в тех форматах, если они не приносят мир.

"Если мы увидим и убедимся в том, что эти форматы исчерпали себя, то мы будем искать другие форматы", - отметил он.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил освобождение пленных украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков", - сообщает пресс-служба украинского президента.

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Россия, Переговоры, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
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