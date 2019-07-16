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Аллен о языковом законе в Совбезе ООН: Это только дело и выбор украинцев

Аллен о языковом законе в Совбезе ООН: Это только дело и выбор украинцев
19:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Вопрос об украинском языке обсуждается на фоне постоянных попыток РФ подорвать независимость Украины.

Обсуждение вопроса об украинском языке как государственном в Украине проходит на фоне постоянных попыток России подорвать независимость Украинского государства, заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

"Сейчас мы собрались для обсуждения вопросов по Украине без цензуры. Поэтому удивительно, почему мы не услышали от представителя России объяснения, почему РФ поддерживает сепаратистов на востоке Украины, почему задерживает 24 моряков, почему не прекращает аннексию Крыма. Эти вопросы требует дальнейшего обсуждения… Мы должны учитывать, что обсуждение этого вопроса (о государственном языке в Украине – ред.) происходит на фоне постоянных попыток России подорвать независимость Украины", - сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН во вторник.

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Аллен добавил, что украинский парламент и так обязался принять законодательные акты о регулировании прав нацменьшинств.

В свою очередь политический координатор миссии США в ООН Родни Хантер напомнил, что санкции в отношении России будут сохранены, пока не будет возвращен Крым.

"Мы привержены работе с украинским народом во имя процветания и развития. Действия России с 2014 года привели к тому, что более 300 украинских солдат были убиты только в этом году", - отметил он.

В поддержку Украины выступил также представитель Франции Николя де Ривьер.

"Этот закон (об украинском языке – ред.) никоим образом не угрожает международному миру и безопасности. Это только дело и выбор украинцев относительно языковой политики", - подчеркнул он.

Языковая статья образовательного закона соответствует Конституции

Французский дипломат уточнил, что Украина находится в тяжелой ситуации в результате конфликта на Донбассе, что не связано с законом о государственном языке.

Совбез ООН по украинскому языку: у Зеленского готовы к атакам России

Напомним, сегодня в 17 часов по киевскому времени началось заседание Совбеза ООН по инициативе делегации РФ, повторно обратившейся для обсуждения украинского языкового закона.

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Украина, Россия, Совбез ООН, языковый закон, Джонатан Аллен.
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