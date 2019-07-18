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В Минске впервые договорились о полном прекращении огня на Донбассе

В Минске впервые договорились о полном прекращении огня на Донбассе
13:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон.

Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение, отмечает представлять Украину в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный.

"Была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочно запрет на обстрелы", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Безсмертный отметил, что впервые в таком документе запрещается "любое ведение огня".

"В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - подчеркнул он.

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По его словам, стороны, по сути, "публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение не обозначенного периода".

Ранее сообщалось, представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

Напомним, Роман Безсмертный ранее заявлял, что не изменил своего мнения по поводу минского и нормандского форматов.

 
 
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Донбасс, Роман Безсмертный, ТКГ.
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