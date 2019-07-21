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Зеленский о "хлебном перемирии": Одна проблема - есть погибшие из-за мины

Зеленский о "хлебном перемирии": Одна проблема - есть погибшие из-за мины
13:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский надеется, что с наступлением перемирия на Донбассе с 21 июля ситуация будет понемногу стабилизироваться.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с утра в воскресенье на Донбассе, по имеющейся у него информации, не было обстрелов, и надеется, что ситуация будет понемногу становиться более стабильной.

"Перемирие должно было начаться в полночь. Мне докладывали: выстрелов не было. Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за мины", - сказал он после голосования на избирательном участке в воскресенье, отвечая на вопрос о ситуации с выполнением договоренностей по перемирию в зоне ООС на Донбассе.

Зеленский отметил, что по инциденту с подрывом военнослужащих началось расследование по обстоятельствам происшествия. Он отметил, что в результате подрыва на мине двое военнослужащих погибли и двое ранены.

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Отвечая на вопрос о том, какая в целом обстановка в настоящее время в зоне проведения ООС, президент сказал: "Молюсь богу, чтобы ситуация была хоть немного более стабильной, ждем".

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Как сообщалось, договоренность о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях с 00.01 21 июля была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы. В утренней сводке штаба ООС указывалось, что с начала суток обстрелы не зафиксированы. Позднее пришло сообщение о подрыве в районе города Счастье (Луганской области) на взрывном устройстве, установленном диверсантами, четырех украинских бойцов. Двое из них погибли.

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Донбасс, Перемирие, Владимир Зеленский, Хлебное перемирие, ООС.
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