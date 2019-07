Климкин поздравил Рааба с назначением на пост министра иностранных дел Великобритании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в отпуске, поздравил Доминика Рааба с назначением на должность нового министра иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом Климкин сообщил в микроблоге Twitter.

Congrats to @DominicRaab

on the appointment as Foreign Secretary. Wish him every success in his important work, and of course, for the benefit of Ukrainian-British relations

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 25, 2019