Климкин поздравил Рааба с назначением на пост министра иностранных дел Великобритании

Новости Украины: Павел Климкин поздравил Доминика Рааба с назначением на пост министра иностранных дел Великобритании.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в отпуске, поздравил Доминика Рааба с назначением на должность нового министра иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом Климкин сообщил в микроблоге Twitter.

Congrats to @DominicRaab

on the appointment as Foreign Secretary. Wish him every success in his important work, and of course, for the benefit of Ukrainian-British relations — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 25, 2019

”Поздравление Доминику Раабу с его назначением министром иностранных дел. Желаю ему всяческих успехов на его важной работе, и конечно, на благо украинско-британских отношений”, - заявил Климкин.

Как сообщает Reuters, в среду, 24 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что министром иностранных дел будет Доминик Рааб. Ранее Рааб в правительстве Терезы Мэй занимал должность министра, ответственного за выход Британии из Европейского Союза, но ушел со своей должности из-за соглашения Мэй с ЕС по Brexit.