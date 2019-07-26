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Зарубежные наблюдатели отметили работу МВД на выборах

Зарубежные наблюдатели отметили работу МВД на выборах
23:12 Пт, 26 Июль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Международные наблюдатели похвалили МВД за обеспечение безопасности в день голосования на выборах в Раду.

Миссия международных наблюдателей за внеочередными выборами в Верховную Раду отметила вклад Министерства внутренних дел Украины в обеспечение безопасности на избирательных участках и процесс голосования в день голосования.

"Большое признание правоохранительным органам, а именно Министерству внутренних дел, за обеспечение безопасности на избирательных участках и обеспечение целостности процесса голосования", - цитирует пресс-служба МВД в соцсети Фейсбук официальное письмо наблюдательной миссии.

Напоминаем, 44 уголовных производства открыто по состоянию на 18.00 воскресенья в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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Выборы, Полиция, МВД, Наблюдатели, Голосование, Парламентские выборы 2019.
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