Зарубежные наблюдатели отметили работу МВД на выборах

Новости Украины: Международные наблюдатели похвалили МВД за обеспечение безопасности в день голосования на выборах в Раду.

Миссия международных наблюдателей за внеочередными выборами в Верховную Раду отметила вклад Министерства внутренних дел Украины в обеспечение безопасности на избирательных участках и процесс голосования в день голосования.

"Большое признание правоохранительным органам, а именно Министерству внутренних дел, за обеспечение безопасности на избирательных участках и обеспечение целостности процесса голосования", - цитирует пресс-служба МВД в соцсети Фейсбук официальное письмо наблюдательной миссии.

Напоминаем, 44 уголовных производства открыто по состоянию на 18.00 воскресенья в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.