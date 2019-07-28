Команда Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами

Новости Украины: У Зеленского хотят провести административную реформу, чтобы увеличить полномочия местных властей.

Команда Президента Украины Владимира Зеленского намерена провести административную реформу, чтобы расширить полномочия властей местного уровня.

Об этом заявил глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Левый берег".

По его словам, реформа предусматривает уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации. Их планируют заменить на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов.

"При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - рассказал Корниенко.

В рамках реформы планируется сократить количество районов до 100. Сейчас их — 490.