Посол Великобритании в Украине завершает свою каденцию

Новости Украины: Посол Великобритании Джудит Гоф завершает свою 4-хлетнюю работу в Украине.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в ближайшие дни завершит свою каденцию.

"Спасибо Украина, за 4 ярких года! Я много научилась, и имела честь познакомиться и сотрудничать со многими впечатляющими людьми. Я особенно благодарна своей удивительной команде. Мне очень грустно уезжать, но это не прощание ... до встречи!", - написала Гоф в своем аккаунте в соцсети Твиттер в четверг.

Дипломат также записала видеоролик, в котором подбила итоги своей дипломатической миссии в Украине, а также вспомнила наиболее запоминающиеся события, которые произошли за время ее каденции.

Дякую Україно, за 4 яскравих роки! Я багато навчилася, та мала честь познайомитися та співпрацювати з багатьма вражаючими людьми. Я особливо вдячна своїй дивовижній команді. Мені дуже сумно від’їжджати , але це не прощання... до зустрічі! https://t.co/KUlxkFnTnr — Judith Gough (@JudithGoughFCO) August 1, 2019

В посольстве Великобритании в свою очередь отметили, что Гоф завершает свою дипломатическую миссию в Украине "на днях".