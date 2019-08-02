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Посол Великобритании в Украине завершает свою каденцию

Посол Великобритании в Украине завершает свою каденцию
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Посол Великобритании Джудит Гоф завершает свою 4-хлетнюю работу в Украине.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в ближайшие дни завершит свою каденцию.

"Спасибо Украина, за 4 ярких года! Я много научилась, и имела честь познакомиться и сотрудничать со многими впечатляющими людьми. Я особенно благодарна своей удивительной команде. Мне очень грустно уезжать, но это не прощание ... до встречи!", - написала Гоф в своем аккаунте в соцсети Твиттер в четверг.

Дипломат также записала видеоролик, в котором подбила итоги своей дипломатической миссии в Украине, а также вспомнила наиболее запоминающиеся события, которые произошли за время ее каденции.

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В посольстве Великобритании в свою очередь отметили, что Гоф завершает свою дипломатическую миссию в Украине "на днях".

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Великобритания, Посол, Джудит Гоф.
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