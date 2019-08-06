Скачать
Вторник, 06.08.2019
Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
Зеленский уволил людей Порошенко в ГПСУ
Зеленский уволил людей Порошенко в ГПСУ
Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Брюгге - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"
Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"

У Порошенко отрицают незаконность отдыха пятого президента

У Порошенко отрицают незаконность отдыха пятого президента
16:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В "Евросолидарности" убеждены в законности поездки пятого президента Петра Порошенко на Мальдивы.

Пятый президент Украины Петр Порошенко всегда полностью соблюдал украинское законодательство при пересечении государственной границы, включая и его поездку на Мальдивы в 2018г, заявляют в пресс-службе партии "Европейская солидарность".

"Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года", - говорится в заявлении, размещенном на сайте полсилы во вторник днем, в связи с сообщением Госбюро расследований о том, что оно расследует возможные факты организации незаконной переправки через госграницу экс-президента.

Адвокат прокомментировал "11 уголовных производств" в отношении Порошенко

Также в пресс-службе "Европейской солидарности" обращают внимание на то, что "по сложившейся традиции, первым новость об очередном "расследовании" сообщил (экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей - ред.) Портнов и уже потом ее послушно пережевала пресс-служба ГБР".

ГБР открыло уголовное дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы
ГБР открыло уголовное дело из-за поездки Порошенко на МальдивыЧитать полностью

Также в "Евросолидарности" отреагировали на заявление Портнова о якобы возбужденных против Порошенко уголовных делах в Панаме.

"Относительно заявлений господина Портнова о якобы возбужденных против Петра Порошенко уголовных делах в Панаме, пресс-служба уполномочена заявить, что у Порошенко нет компаний в этой стране", - говорится в заявлении.

При этом в пресс-службе политсилы напомнили, что статья 385 Уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой.

"Такая же ответственность - за ложное сообщение о преступлении - существует и в Украине. То, что в целом выглядит как информационный троллинг и спам со стороны Портнова, - на самом деле уголовное преступление, за которое рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме. Равно как и за раскрытие тайны данных предварительного расследования, которым экс-заместитель главы администрации Януковича систематически занимается при попустительстве "арендованных" им следователей ГБР", - отмечается в заявлении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мальдивы, Петр Порошенко, ГБР, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
03 Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
04 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
05 Красивые поздравление с днем рождением на 6 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вступительная кампания 2019 прошла успешно и своевременно - МОН
Вступительная кампания 2019 прошла успешно и своевременно - МОН
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
В &quot;Слуге народа&quot; хотят открыть Офис обучения и развития депутатов
В "Слуге народа" хотят открыть Офис обучения и развития депутатов
Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь