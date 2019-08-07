У Макрона рассказали о разговоре с Зеленским

Новости Украины:Макрон обещал Зеленскому обсудить с Россией необходимость быстрых результатов работы в "нормандском формате".

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в стремлении добиться быстрых результатов в рамках работы в нормандском формате и обещал поднять эту тему во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в среду Елисейский дворец.

"Президент Республики заверил его (Зеленского - ред.) в том, что Франция в полной мере настроена на достижение конкретных результатов в сжатые сроки в рамках работы в нормандском формате. Он сообщил, что поднимет эту тему во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 19 августа", - отмечается в коммюнике по итогам телефонного разговора Макрона с Зеленским.

Макрон выразил украинскому коллеге соболезнования в связи с недавней гибелью четырех украинских военнослужащих. Говоря об урегулировании конфликта, он похвалил Зеленского за "действия в конструктивном ключе, и подчеркнул необходимость развить успех, достигнутый в последние недели".

В июле Макрон объявил, что примет 19 августа на юге страны президента РФ Путина. Встреча, как ожидается, пройдёт в замке Форт де Брегансон, на Лазурном берегу. Этот замок - летняя резиденция президентов Франции. Макрон проводит там летний отпуск.