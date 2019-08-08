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Госдеп США сделал заявление об инициативе по "нормандскому формату"

Госдеп США сделал заявление об инициативе по "нормандскому формату"
22:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Для изменения ”нормандского формата” по урегулированию ситуации на Донбассе нужна договоренность всех сторон.

В Государственном департаменте США заявляют, что для изменения ”нормандского формата” переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе нужна договоренность всех сторон.

Об этом Украинской службе «Голоса Америки» заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.

”Мы очень поддерживаем усилия президента Владимира Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира. Действия украинских военных в Станице Луганской, желание восстановить мост, необходимый для удовлетворения гуманитарных потребностей, демонстрируют намерения нового украинского руководства предпринять шаги в правильном направлении”, - отметил Кент.

По его словам, Россия должна взять на себя ответственность за соблюдение условий перемирия и выполнение обязательств, определенных Минскими соглашениями.

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”Трагические события, когда войска, возглавляемые Россией, в результате ракетного обстрела убили четырех украинских солдат, защищавших свою землю, указывают на то, что именно Россия должна взять ответственность не только в вопросе соблюдения условий перемирия, заключенного при посредничестве ОБСЕ, но также в выполнении своих обязательств, определенных в Минских соглашениях 2014-2015 гг. А это включает немедленное и полное прекращение огня, освобождение всех украинских пленных, которых удерживают возглавляемые Россией силы, а также вывод всех российских военных и техники с территории Украины”, - заявил Кент.

Чиновник Государственного департамента США также назвал агрессию России против Украины одним из крупнейших конфликтов современной Европы и отметил, что для создания любого нового формата решения конфликта необходимо согласие всех сторон процесса.

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”Украина имеет все права искать партнеров для решения одного из крупнейших конфликтов современной Европы. Относительно ”нормандского формата” из четырех стран - США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет назначенный для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер. Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата. Но преданность США сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины является непоколебимой, и мы верим, что весь Донбасс является частью Украины, так же, как и Крым. И такой будет оставаться наша политика и наше обязательство помочь Украине восстановить ее суверенитет и территориальную целостность”, - подчеркнул Кент.

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Донбасс, Госдеп США, Нормандский формат, ООС, Джордж Кент.
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