Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"

Новости Украины:Александр Корниенко заявил, что партии "Слуга Народа" и "Голос" не ведут переговоров об объединении в коалицию.

Партия "Слуга народа" не ведет переговоров о коалиции с партией "Голос". Об этом заявил глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александра Корниенко в интервью РБК-Украина.

Корниенко сообщает, что ему неизвестно о "системных" переговорах с "Голосом". "Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали", - сказал он. На вопрос о том, будет ли одна фракция, которая сформирует большинство, он ответил "Это вероятный вариант развития событий".

Партия "Голос" предложила руководителей нескольких важных направлений работы новой Рады. В партии отмечают, ее представители могут возглавлять комитеты по вопросам правосудия, безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентный комитет.

Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявлял, что его партия не ведет переговоры с другими силами о коалиции в парламенте следующего созыва. Согласно последней информации, партия "Слуга народа" выдвинет Разумкова на должность спикера Верховной рады.