Скачать
Вторник, 13.08.2019
Безсмертного уволили из рабочей подгруппы по политическим вопросам в ТКГ
Безсмертного уволили из рабочей подгруппы по политическим вопросам в ТКГ
"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"
"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Disney может выпустить сиквел "Аладдина"
Disney может выпустить сиквел "Аладдина"

Аброськин: Борьба с наркоторговлей - это борьба с ветряными мельницами

Смотрите фото (3)
Аброськин: Борьба с наркоторговлей - это борьба с ветряными мельницами
17:05 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Вячислав Аброськин ответил мэру Харькова Геннадию Кернесу на его упреки, что Нацполиция не борется с наркопреступностью

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что для борьбы с наркоторговцами надо объединяться и вместе работать, а не заниматься популизмом.

Об этом он написал в Facebook в ответ на пост городского головы Харькова Геннадия Кернеса о том, что город тонет в наркотиках, а полиция не справляется с этим.

"Я полностью согласен с мэром Харькова в плане того, что действительно уже пора объединиться для противодействия лидерам преступных организаций, наркокартелей, но я с трудом понимаю, что именно он требует от полиции", - сообщил Аброськин.

При этом он обратил внимание на решение Печерского райсуда, изменившего накануне меру пресечения с содержания под стражей с альтернативой залога в 26 млн гривень на домашний арест задержанному по делу об изъятии 400 кг кокаина. Кроме того, этот подозреваемый привлекается к уголовной ответственности и за убийство.

Аброськин сообщил, что в целом за 2017 год полиция Харьковщины задокументировала преступную деятельность 316 наркосбывателей, "из них арестованы - 66 человек", в 2018 - задокументирована деятельность 522 наркосбывателя, а арестованы - 84 человека. За шесть месяцев 2019 года задокументирована деятельность 498 наркосбывателей, а арестованы - только 41 человек.

Аброськин подчеркнул, что полиция работает, обнаруживает, документирует и задерживает наркосбывателей, но они потом "в связи с лояльным законодательством через несколько дней выходят на свободу и продолжают свой преступный бизнес".

"Но мы не опускаем руки и работаем дальше, но это борьба с ветряными мельницами. Мне просто интересно, что мэр Харькова требует от полиции с ними делать??? И в то же время, что сделала власть за эти три года?.. 30 мая 2017 года провели квест для подростков "Наркотики? Не моя тема!"; 31 мая 2018 года круглый стол "Пути преодоления наркоэпидемии на Харьковщине"; 26 июня 2019 года панельная дискуссия на тему: "Партнерство и консолидация усилий в борьбе... " И это практически все", - добавил заместитель председателя Нацполиции.

Он призвал всех объединяться для борьбы с наркотиками, "но давайте и все вместе работать, а не заниматься популизмом, к вопросу противодействия распространению наркомании нужно подходить комплексно, и только всем вместе".

В то же время Аброськин подчеркнул, что сейчас Харьков по обеспечению системами видеонаблюдения выглядит хуже любого прифронтового города Донеччины, где работает централизованная видеосистема, которая помогает противостоять преступникам и защищает граждан. По его словам, в Харькове такая система просто отсутствует.

Полицейский после извинений в СМС застрелился в аэропорту "Днепр"

Как сообщалось, 6 августа мэр Харькова Кернес заявил, что "Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и никогда люди не были в таком шоке от того, что происходит".

По его словам, "идет настоящий трафик, независимо, центр это или окраина ... наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь".

Кроме того, Кернес заявил, что "нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется", и призвал Главное управление Национальной полиции Харьковской области "отреагировать на требование харьковчан".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Наркотики, Харьков, Геннадий Кернес, Нацполиция, Вячислав Аброськин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
02 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
03 Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
04 Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк: Форум по Донбассу проведут осенью
Данилюк: Форум по Донбассу проведут осенью
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Юнкер &quot;завязывает&quot; с участием в политике ЕС
Юнкер "завязывает" с участием в политике ЕС
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь