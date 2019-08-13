Аброськин: Борьба с наркоторговлей - это борьба с ветряными мельницами

Новости Украины:Вячислав Аброськин ответил мэру Харькова Геннадию Кернесу на его упреки, что Нацполиция не борется с наркопреступностью

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что для борьбы с наркоторговцами надо объединяться и вместе работать, а не заниматься популизмом.

Об этом он написал в Facebook в ответ на пост городского головы Харькова Геннадия Кернеса о том, что город тонет в наркотиках, а полиция не справляется с этим.

"Я полностью согласен с мэром Харькова в плане того, что действительно уже пора объединиться для противодействия лидерам преступных организаций, наркокартелей, но я с трудом понимаю, что именно он требует от полиции", - сообщил Аброськин.

При этом он обратил внимание на решение Печерского райсуда, изменившего накануне меру пресечения с содержания под стражей с альтернативой залога в 26 млн гривень на домашний арест задержанному по делу об изъятии 400 кг кокаина. Кроме того, этот подозреваемый привлекается к уголовной ответственности и за убийство.

Аброськин сообщил, что в целом за 2017 год полиция Харьковщины задокументировала преступную деятельность 316 наркосбывателей, "из них арестованы - 66 человек", в 2018 - задокументирована деятельность 522 наркосбывателя, а арестованы - 84 человека. За шесть месяцев 2019 года задокументирована деятельность 498 наркосбывателей, а арестованы - только 41 человек.

Аброськин подчеркнул, что полиция работает, обнаруживает, документирует и задерживает наркосбывателей, но они потом "в связи с лояльным законодательством через несколько дней выходят на свободу и продолжают свой преступный бизнес".

"Но мы не опускаем руки и работаем дальше, но это борьба с ветряными мельницами. Мне просто интересно, что мэр Харькова требует от полиции с ними делать??? И в то же время, что сделала власть за эти три года?.. 30 мая 2017 года провели квест для подростков "Наркотики? Не моя тема!"; 31 мая 2018 года круглый стол "Пути преодоления наркоэпидемии на Харьковщине"; 26 июня 2019 года панельная дискуссия на тему: "Партнерство и консолидация усилий в борьбе... " И это практически все", - добавил заместитель председателя Нацполиции.

Он призвал всех объединяться для борьбы с наркотиками, "но давайте и все вместе работать, а не заниматься популизмом, к вопросу противодействия распространению наркомании нужно подходить комплексно, и только всем вместе".

В то же время Аброськин подчеркнул, что сейчас Харьков по обеспечению системами видеонаблюдения выглядит хуже любого прифронтового города Донеччины, где работает централизованная видеосистема, которая помогает противостоять преступникам и защищает граждан. По его словам, в Харькове такая система просто отсутствует.

Как сообщалось, 6 августа мэр Харькова Кернес заявил, что "Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и никогда люди не были в таком шоке от того, что происходит".

По его словам, "идет настоящий трафик, независимо, центр это или окраина ... наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь".

Кроме того, Кернес заявил, что "нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется", и призвал Главное управление Национальной полиции Харьковской области "отреагировать на требование харьковчан".