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СМИ: Балух этапирован в Москву

СМИ: Балух этапирован в Москву
14:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Политзаключенного крымского активиста Владимира Балуха вывезли в Москву.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Москву из российской колонии №4 города Торжок, пишет издание "Крым.Реалии" в пятницу со ссылкой на его адвоката Ольгу Динзе.

"Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор №2. Однако не понятно, какой именно. Либо это "Лефортово", либо это "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию, и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор", – сказала Динзе.

Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, ей не известны.

В пресс-службе управления ФСИН РФ по Тверской области изданию сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на закон "О персональных данных".

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Как сообщалось, крымский фермер Балух был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

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Он отбывал наказание в колонии в российском городе Торжок, где его поместили в штрафной изолятор. По словам родственников и правозащитников, состояние его здоровья ухудшается.

Ранее посольство США в Украине призывало Россию немедленно освободить Владимира Балуха, Эдема Бекирова и других украинских политзаключенных.

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Украина, Политзаключенные, Лефортово, Владимир Балух.
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