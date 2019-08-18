Нетаньяху рассказал, о чем собирается говорить с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время государственного визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение.
Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Украину, сообщает РБК ссылкой на израильские СМИ.
В частности, Нетаньяху назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять.
"Я намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между нашими государствами", - добавил премьер-министр Израиля.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля 18-19 августа посетит с двухдневным визитом Украину.
Это будет первый визит Нетаньяху в Киев за последние 20 лет.
На 19 августа запланированы переговоры президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля.
Также планируется, что Зеленский и Нетаньяху вместе почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.