Нетаньяху рассказал, о чем собирается говорить с Зеленским

Новости Украины:Нетаньяху обсудит с Зеленским запуск зоны свободной торговли между двумя странами и пенсионное соглашение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время государственного визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение.

Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Украину, сообщает РБК ссылкой на израильские СМИ.

В частности, Нетаньяху назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять.

"Я намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между нашими государствами", - добавил премьер-министр Израиля.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля 18-19 августа посетит с двухдневным визитом Украину.

Это будет первый визит Нетаньяху в Киев за последние 20 лет.

На 19 августа запланированы переговоры президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля.

Также планируется, что Зеленский и Нетаньяху вместе почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.