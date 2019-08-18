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Воскресенье, 18.08.2019
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Нетаньяху рассказал, о чем собирается говорить с Зеленским

Нетаньяху рассказал, о чем собирается говорить с Зеленским
21:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Нетаньяху обсудит с Зеленским запуск зоны свободной торговли между двумя странами и пенсионное соглашение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время государственного визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение.

Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Украину, сообщает РБК ссылкой на израильские СМИ.

В частности, Нетаньяху назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять.

"Я намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между нашими государствами", - добавил премьер-министр Израиля.

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Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля 18-19 августа посетит с двухдневным визитом Украину.

Это будет первый визит Нетаньяху в Киев за последние 20 лет.

На 19 августа запланированы переговоры президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля.

Также планируется, что Зеленский и Нетаньяху вместе почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

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Киев, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский.
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