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Среда, 21.08.2019
Климпуш-Цинцадзе: В комитете ВР по евроинтеграции будет лишь 7 нардепов
Климпуш-Цинцадзе: В комитете ВР по евроинтеграции будет лишь 7 нардепов
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Климпуш-Цинцадзе: В комитете ВР по евроинтеграции будет лишь 7 нардепов

Климпуш-Цинцадзе: В комитете ВР по евроинтеграции будет лишь 7 нардепов
01:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В партии "Слуга народа" определились с количеством мест в будущих комитетах Рады.

В будущей Верховной Раде будет 23 комитета. В партии "Слуга народа", которая получила большинство на выборах, осуществили распределение мест в комитетах между партиями и беспартийными.

Информацию о распределении мест обнародовала в Facebook вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, будущая нардеп (№10 в списке партии Петра Порошенко "Европейская солидарность") Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она сетует, что "Слуга народа" не учла решение первого заседания подготовительной группы и сделала распределение мест в комитетах по своему усмотрению.

"Пренебрегая совместным решением относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтеграции должно быть не "не меньше", а "не больше", чем семь человек, в то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать двадцать депутатов. Этот вопрос не только нарушение основ демократии и этики, а, в первую очередь, игнорирование избранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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Напомним, подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва.

Такое решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы 15 августа. В предыдущем парламенте было 27 комитетов.

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Все по теме:

Верховная Рада, Евроинтеграция, Комитеты, Иванна Климпуш-Цинцадзе, "Слуга народа".
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