Скачать
Вторник, 27.08.2019
Зеленский подтвердил осуществление земельной реформы
Зеленский подтвердил осуществление земельной реформы
Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс
Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс
Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все будут кричать о сенсации
Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все будут кричать о сенсации
MTV VMA 2019: все победители музыкальной премии (Видео)
MTV VMA 2019: все победители музыкальной премии (Видео)

Зеленский подтвердил осуществление земельной реформы

Зеленский подтвердил осуществление земельной реформы
12:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Малпассом подтвердил свои намерения провести земельную реформу, завершить процесс анбандлинга "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость Национального банка.

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мер роста, которые я буду упоминать на встречах с G7: осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центрального банка", - написал Малпасс в своем блоге для FT по итогам встречи с Зеленским.

По мнению Малпасса, для привлечения инвестиций в Украину нужно ликвидировать монополии в пользу рыночной конкуренции и укрепить верховенство права.

Кто станет новым генпрокурором: СМИ назвали главного претендента

"Капитал должен быть направлен в наиболее продуктивные предприятия, а не влиятельным привилегированным кругам и олигархам", - отметил он.

Малпасс также подчеркнул важность проведения земельной реформы.

Зеленский - о кандидатах на пост премьера

"В стране самый большой запас сельскохозяйственных земель в Европе, но урожайность с гектара - это лишь небольшая часть урожая во Франции и Германии. При этом один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80% внутреннего производства нескольких видов минеральных удобрений", - написал Малпасс.

Как сообщалось, президент группы ВБ Малпасс 22-23 августа впервые посетил Украину после того, как 9 апреля 2019 года он занял эту должность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Всемирный банк, Президент Украины, Владимир Зеленский, Дэвид Мальпасс, Новости Зеленского, Президент Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
03 Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов
04 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
05 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Индонезия перенесет свою столицу: названы детали смелого плана
Индонезия перенесет свою столицу: названы детали смелого плана
Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Киев
Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Киев
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)
"Танцы со звездами 2019": Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь