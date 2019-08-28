"ЕС" просит депутатов не давать пост главы комитета Шуфричу

Новости Украины:"ЕС" призвала депутатов не голосовать за кандидатуру Нестора Шуфрича на пост главы комитета по вопросам свободы слова.

Партия "Европейская Солидарность" считает неприемлемым возможное избрание вновь избранного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича председателем Комитета ВР по вопросам свободы слова.

Об этом говорится в заявлении партии “Европейская солидарность”, которое обнародовано в Facebook.

"Партия "Европейская Солидарность" считает неприемлемым избрание председателем Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича - близкого соратника Виктора Медведчука - и призывает партии "Голос" и "Батькивщина" пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения", - говорится в заявлении.

В "Евросолидарности" считают, что предложение власти возглавить этот комитет представителю пророссийской силы означает, что партия "Слуга народа" разделяет российские подходы к монополии власти над информационным пространством.

По мнению представителей "Европейской солидарности", настоящие взгляды пророссийских политиков столь же далеки от свободы слова, насколько близка их позиция в Россию.

"Мы удивлены позицией других фракций, в частности народных депутатов от "Голоса", которые молча не возражали против оккупации ключевого оппозиционного комитета депутатами пророссийских взглядов, ведь эта политическая сила уже доказала на практике как выглядит пророссийская цензура на примере некоторых СМИ. И только представители ЕС были против такого решения", - отмечают в "ЕС".

В партии надеются, что все проевропейские силы "смогут объединенно выступить против надругательства над базовым демократическим принципом - свободой слова", а также дать украинским журналистам реальные инструменты защиты их прав.

27 августа подготовительная депутатская группа из числа вновь избранных народных депутатов объявила кандидатуры на должности руководителей будущих профильных комитетов Верховной Рады ІХ созыва.

Среди них - Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), которого назвали в качестве претендента на пост главы Комитета по вопросам свободы слова.