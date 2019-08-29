Меркель и Путин обсудили Украину

Новости Украины:Ангела Меркель и Владимир Путин договорились продолжить подготовку к "нормандскому формате".

Меркель и Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в "нормандском формате" с целью реализации минских договоренностей.

Об этом сообщили российское агентство ТАСС.

29 августа канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, темами для обсуждения были Украина, Сирия и Ливия.

Что касательно Украины, то участники разговора согласились продолжить подготовку к саммиту в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) с целью способствовать реализации минских договоренностей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.