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Рада определилась с графиком работы второй сессии

Рада определилась с графиком работы второй сессии
17:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Вторая сессия нового созыва начнет свою работу 3 сентября, а закончится 24 января.

Об этом говорится в принятом парламентом постановлении №1087 "О календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".

Первое заседание Согласительного совета должно состояться в понедельник, 2 сентября, а открытие второй сессии и первые пленарные заседания запланированы на вторник, 3 сентября.

При этом, согласно приложению к постановлению, в течение первой недели парламентарии будут работать в пленарном режиме только один день, остальные дни - с 4 по 6 сентября - предусмотрены для их работы в профильных комитетах и комиссиях, а также в депутатских фракциях и группах.

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В целом в сентябре Рада пленарно будет работать три недели. При этом 13 и 20 сентября, по календарному плану, будут проходить и утреннее, и вечернее пленарные заседания. А вот часа вопросов к правительству, который обычно длится с 10:00 до 11:00 каждой пленарной пятницы, в первые недели второй сессии ВР нового созыва не предусмотрено.

В октябре депутаты будут работать в пленарном режиме в течение трех недель, а в ноябре - в течение одного. Остальная часть времени будет отведена для работы в комитетах, комиссиях и фракциях, а также для работы с избирателями.

Вместе с тем в декабре и январе будет по две пленарных недели. При этом для законотворческой работы в комитетах всего предусмотрено пять отдельных недель в течение сессии, а также несколько часов во время 12-ти дней, которые входят в пленарные недели в Раде.

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В то же время для работы с избирателями у депутатов будут пять непленарных недель, на две из которых в конце декабря 2019 года и в начале января 2020-го приходятся новогодне-рождественские праздники.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада IX созыва во время первого заседания 29 августа утвердила календарный план второй очередной сессии. Соответствующее постановление №1087 поддержали 278 народных депутатов. Этим документом предусмотрено, что вторая сессия ВР должна начаться во вторник, 3 сентября.

Ранее представитель Президента в ВР новоизбранный первый вице-спикер Руслан Стефанчук отмечал, что в течение первых недель депутатов нового парламента планируется "максимально загрузить работой в комитетах".

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Верховная Рада, Депутаты, Сессия ВР, Заседание ВР.
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