Стефанчук анонсировал снятие неприкосновенности с президента

Новости Украины:Руслан Стефанчук сделал заявление, что на следующей недели будет рассмотрен законопроект о снятии неприкосновенности с президента Украины.

Вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен в Верховную Раду на следующей пленарной неделе. Об этом заявил представитель президента в ВР и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

Стефанчук заявил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины. "Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующую неделю - один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины", - заявил Стефанчук.

3 сентября, Верховная Рада Украины 373 голосами народных депутатов отменила депутатскую неприкосновенность.

В свою очередь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внесение в парламент отдельного законопроекта для снятия неприкосновенности с президента.

Также Давид Арахамия убежден, что Конституционный Суд не найдет нарушений в отмене Верховной Радой депутатской неприкосновенности.