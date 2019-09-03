Стефанчук анонсировал снятие неприкосновенности с президента

Вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен в Верховную Раду на следующей пленарной неделе. Об этом заявил представитель президента в ВР и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.
Стефанчук заявил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины. "Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующую неделю - один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины", - заявил Стефанчук.
3 сентября, Верховная Рада Украины 373 голосами народных депутатов отменила депутатскую неприкосновенность.
В свою очередь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внесение в парламент отдельного законопроекта для снятия неприкосновенности с президента.
Также Давид Арахамия убежден, что Конституционный Суд не найдет нарушений в отмене Верховной Радой депутатской неприкосновенности.