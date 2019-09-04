Геращенко напомнила России о последствиях за невыполнение приказа трибунала ОНН

Новости Украины:Ирина Геращенко считает, что невыполнение РФ приказа морского трибунала ОНН, может стать причиной для дальнейших ограничений.

Невыполнение Россией приказа Международного трибунала ООН по морскому праву в отношении военнопленных украинских моряков может стать основанием для введения ограничений для РФ.

Об этом на своей странице в Facebook написала сопредседатель фракции "Европейская солидарность", член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко.

Она напомнила, что 25 мая Трибунал по морскому праву принял решение, что Россия должна ”немедленно освободить военнопленных украинских моряков и корабли и в течение месяца отчитаться о выполнении”.

"К сожалению, РФ проигнорировала этот вердикт, зато при поддержке Франции и Германии, 25 июня вернулась в ПАСЕ. А украинские моряки остались в "Лефортово". Невыполнение РФ приказа трибунала может стать основанием для введения ограничений для РФ. Ограничения вводятся государствами-участниками конвенции (по морскому праву) по их усмотрению. И здесь очень интересно, решатся наши европейские партнеры вводить ограничения против РФ, или и в дальнейшем будут ограничиваться беспокойством", - заявила Геращенко.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому пролив буксира "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

С 23 июля военнопленные украинские моряки начали знакомиться с материалами возбужденного против них уголовного дела.

В середине июля Лефортовский райсуд Москвы до 24 октября продлил сроки содержания украинцам под стражей.

Напомним, ранее Ирина Геращенко заявила, что 21 августа началась процедура фиксации невыполнения Россией решения Международного трибунала по морскому праву, касающегося захваченных РФ украинских моряков и кораблей, что означает возможность применения санкций в отношении российского имущества после 6 сентября.