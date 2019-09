Туск и Юнкер поздравили Гончарука и пригласили на встречу

Президенты Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и Европейского совета Дональд Туск поздравили Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщается в совместном письме, опубликованном на сайте Европейского Совета.

"Мы искренне поздравляем Вас с назначением на должность премьер-министра Украины. Ваше правительство имеет сильный мандат и поддержку парламента. Мы уверены, что это поддержит ваши усилия по проведению реформ, которые ожидают от граждан Украины", - говорится в письме.

В нем также подчеркивается, что Евросоюз "остается привержен мирному урегулированию конфликта на востоке Украины" и "непреклонен в своем непризнании незаконной аннексии Крыма".

