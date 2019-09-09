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Еще один подкомитет Верховной Рады получил главу из "Слуги народа"

Еще один подкомитет Верховной Рады получил главу из "Слуги народа"
11:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Главой подкомитета Верховной Рады по вопросам градостроительства стала Анна Бондарь.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения на первом заседании 4 сентября принял решение о создании 12 подкомитетов и избрании их глав.

Так, главой подкомитета по вопросам градостроения, благоустройства и земельных отношений в границах территорий застройки избрана народный депутат из фракции "Слуга народа" Анна Бондарь, сообщается на сайте парламента.

При этом в сообщении нет информации о главе подкомитета по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, лицензирования и страхования в строительстве.

Список 12 подкомитетов Верховной Рады и их главы:

  • Подкомитет по вопросам строительства и проектирования возглавил Олег Дунда ("Слуга народа").

  • Подкомитет по вопросам технического регулирования и ценообразования в строительстве, производства стройматериалов и энергоэффективности в строительной отрасли – Иван Юнаков ("Слуга народа").

  • Подкомитет по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства – Александр Аликсийчук ("Слуга народа").

  • Подкомитет по вопросам жилищной политики и жилищного хозяйства – Александр Литвинов ("Слуга народа").

  • Подкомитет по вопросам региональной политики и местных бюджетов – Вячеслав Рубльов ("Слуга народа").

  • Подкомитет по вопросам административных услуг и административных процедур – Лариса Билозир (группа "За будущее").

  • Подкомитет по вопросам местного самоуправления и органов самоорганизации населения – Дмитрий Гурин ("Слуга народа").

  • Подкомитет по вопросам административно-территориального устройства – Виталий Безгин ("Слуга народа").

  • Подкомитет по вопросам организации государственной власти, госслужбы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград – Александр Корниенко ("Слуга народа").

  • Подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии – Алина Загоруйко ("Слуга народа").

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики рекомендует парламенту поддержать за основу и в целом проект закона (№1025) о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) относительно начала работы суда.

Названы имена руководства комитетов Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендует парламенту принять в первом чтении и в целом президентский законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)".

Комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции пришел к выводу, что законопроект №1014, который наделяет Президента правом назначать глав НАБУ и ГБР, соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Верховная Рада Украины 29 августа поддержала создание 23 парламентских комитетов.

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Верховная Рада, Комитет Верховной Рады, Комитеты Рады, Анна Бондарь.
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