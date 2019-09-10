Скачать
Вторник, 10.09.2019
Разумков считает, что закон об импичменте президента принят без нарушений
Разумков считает, что закон об импичменте президента принят без нарушений
Кремль: Процесс обмена нужно продолжать
Кремль: Процесс обмена нужно продолжать
Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности
Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности
"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц
"Мисс Украина 2019": откровенные фото участниц

ВАС сосредоточится на топ-коррупции

ВАС сосредоточится на топ-коррупции
14:06 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости Украины:Принят законопроект в котором работа Высшего антикоррупционного суда будет сосредоточена исключительно на крупных коррупционных делах.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда) (№1025), согласно которому этот суд сосредоточится исключительно на делах по топ-коррупции. За это решение проголосовали 345 народных депутатов из 403, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом в подпункте "х" подпункта 3 пункта 2 раздела VI "Заключительные и переходные положения" закона "О Высшем антикоррупционном суде" устанавливается, что подсудность Высшего антикоррупционного суда, предусмотренная Уголовным процессуальным кодексом как суда первой инстанции, суда апелляционной инстанции и следственных судей, распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований внесены: со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда; до дня начала работы ВАС, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда по уголовным производствах, досудебное расследование которых осуществляется НАБУ или досудебное расследование которых осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП, следственные судьи (кроме следственных судей ВАС) прекращают принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы по уголовным производствах, а суды первой инстанции (кроме ВАС) - обвинительные акты, ходатайства о применении принудительных мер медицинского характера и об освобождении от уголовной ответственности в таких уголовных производствах. Такие ходатайства и обвинительные акты подаются в установленном порядке соответственно следственным судьям Высшего антикоррупционного суда, в Высший антикоррупционный суд.

Также с начала работы ВАС в таких уголовных производствах суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы; ходатайства и жалобы, которые поступили к следственным судям и не рассмотрены до дня начала работы ВАС, передаются в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда. Кроме того, с этой даты в случае, если судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций не закончено до дня начала работы ВАС, такие уголовные производства передаются в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения в установленном настоящим Кодексом порядке; обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, осуществляется по правилам подсудности, предусмотренным настоящим Кодексом; заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных решений, принятых судами первой и апелляционной инстанций до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, подаются в ВАС и рассматриваются им в установленном порядке.

Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. 11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. 7 мая судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.

"ЕС" и "Голос" указали на нарушения в регламенте в законе о импичменте

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сосредоточить ВАС исключительно на делах топ-коррупции. Это предусмотрено президентским законопроектом "О внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционный суд" (о начале работы суда)" (регистрационный номер № 1025), зарегистрированным в парламенте 29 августа и определенном главой государства как неотложный. Согласно пояснительной записке к документу, предложенные законодательные изменения позволят устранить проблему перегруженности судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечить эффективное судебное рассмотрение уголовных производств в отношении коррупционных преступлений высокопоставленных чиновников в разумные сроки.

Труба: Сотрудник НАПК "сливал" ценную информацию

Документом предлагается изложить в новой редакции подпункт "х" подпункта 3 пункта 2 раздела VI "Заключительные и переходные положения» закона "О Высшем антикоррупционный суд", согласно которому подсудность Высшего антикоррупционного суда как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Посольство Германии поздравило Украину с началом работы ВАСК

Также предусмотрено, что в Высший антикоррупционный суд передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, SAP, НАБУ, Владимир Зеленский, ВАС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иск Портнова: у Порошенко заявили об отводе судьи
02 Эти продукты считаются лучшими лекарствами от изжоги
03 Рада досрочно прекратила полномочия нардепа "Слуги народа"
04 Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции
05 Гороскоп на завтра, 10 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Харьков без Жукова: суд отменил решение о возврате проспекта советского маршала
Харьков без Жукова: суд запретил возвращение
Курс валют 10 сентября: Нацбанк укрепил гривню на 6 копеек
Курс валют на 10 сентября
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Погода 10 сентября: осень продолжает баловать летом
Причина внезапной смерти Майи-Лесии Нейлор (Фото)
Причина внезапной смерти Майи-Лесии Нейлор (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь