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Стефанчук отреагировал на "кнопкодавство" в Верховной Раде

Стефанчук отреагировал на "кнопкодавство" в Верховной Раде
10:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Первый заместитель председателя Верховной Рады, направил в регламентный комитет обращение, в котором просить дать оценку действиям нардепов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук направил в регламентный комитет обращение с требованием дать правовую оценку зафиксированным фактам "кнопкодавста" и зарегистрировал президентский законопроект об обеспечении личного голосования.

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.

"… как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавста" в стенах парламента и дать им правовую оценку", - сообщил он.

Также, по словам Стефанчука, отдельной опцией он регистрирует проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины".

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11 сентября председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о первом случае "кнопкодавства" в ВР нынешнего созыва внефракционным депутатом Александром Ковалёвым.

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Верховная Рада, ВР, Кнопкодавство, Руслан Стефанчук.
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